Vechterspensioen dreigt voor Badr Hari na dramatische knock-out in Ahoy

Ook tegen de relatief onbekende Arkadiusz Wrzosek uit Polen is het Badr Hari niet gelukt om te winnen in de zwaargewichtdivisie van Glory. Ondanks een groot overwicht in het grootste gedeelte van het gevecht was één moment genoeg voor de Pool. Met een headkick kreeg hij Hari neer. Dat roept zonder meer vragen op over de toekomst van de 36-jarige Hari, die al jaren droog staat bij Glory.

Door Tim Reedijk



Badr Hari wist vanaf het moment dat hij de partij tegen Arkadiusz Wrzosek gepresenteerd kreeg waar het om draaide. Om nog zicht te hebben op een opmars bij de zwaargewichten was winnen noodzakelijk van de relatief onbekende Pool. In de aanloop naar het gevecht zette Hari alvast de toon, door eerst heel respectvol te zijn op een persconferentie en vervolgens gisteren na de staredown uit het niets een enorme duw uit te delen aan Wrzosek, die talloze keren benadrukte dat Hari zijn idool is.

Volledig scherm Badr Hari. © Pro Shots / Mischa Keemink Maar, zo besefte hij ook, via Hari kon hij zijn carrière binnen Glory lanceren. Hari op zijn beurt wist dat hij met een tegenstander van – normaal gesproken – een heel ander kaliber zijn status binnen de divisie weer een zetje kon geven. Daarbij is Glory ook gebaat bij een goede Badr Hari, met zijn achterban en status als legende in de sport. Zeker nu ook Alistair Overeem terug is, die op 23 oktober bij het volgende Glory-evenement direct om de wereldtitel tegen Rico Verhoeven vecht, heeft de kickboksorganisatie een gevestigde orde die goede kijkcijfers waarborgt.

Hari wist zich in elk geval gesteund door een goed gevuld Rotterdam Ahoy, met veel toeschouwers die zich duidelijk achter ‘The Baddest’ hadden geschaard. Het hele gevecht werd Wrzosek uitgefloten en klonk het ‘Badr’ of ‘Hari’ door Ahoy. Hari liet in de eerste ronde zien de hardere vechter te zijn. Tweemaal kreeg hij Wrzosek naar de grond en in de tweede ronde nog een keer. Eigenlijk was het wachten op het moment waarop Hari het gevecht definitief zou beslissen. Maar dat was buiten een headkick van Wrzosek gerekend, die Hari naar de grond kreeg en zo het gevecht op sensationele wijze op knock-out besliste.

,,Ik ben nog steeds in de war. Dit is het grootste drama dat ik ooit heb gezien’’, vertelde analyticus Remy Bonjasky. ,,Het was eigenlijk al klaar voor Wrzosek , maar met een ultieme trap versloeg hij hem alsnog. Ik kan het nog steeds niet geloven. Badr had dit gevecht moeten winnen. In de eerste ronde deed hij het goed, maar het ging helemaal mis.’’

Winnaars ‘main event’

Hamicha ( vs. Hoduk)

Mahieddine (vs. Catinas)

Tavares (vs. Micheletti)

Rigters (vs. Mozny)

Plazibat (vs. Khbabez)

Vakhitov (vs. Pereira)

Wrzosek (vs. Hari)

Blessures nekten Hari tweemaal tegen Rico Verhoeven. Een overwinning op Hesdy Gerges werd ongedaan gemaakt vanwege een positieve dopingtest. Benjamin Adegbuyi brak Hari’s neus in december 2020 in een gevecht dat de Amsterdammer aanvankelijk bestempelde als ‘SC Heerenveen tegen Real Madrid’. In dat licht bezien een prestatie van jewelste van Heerenveen, ofwel Adegbuyi.

Hari moet in Ahoy dus als winnaar uit de ring stappen, wil hij bijvoorbeeld in de nabije toekomst nog een keer kans maken op een derde clash met wereldkampioen Verhoeven. In aanloop liepen de gemoederen gisteren tijdens de staredown hoog op. Daar verkocht Hari zijn Poolse opponent een stevige duw, om vervolgens snel weg te wezen. Het echte gevecht vindt vanavond echter in de ring plaats, daar moet Hari eindelijk weer zijn klasse zien te tonen.

