Tyson Fury slaat Dillian Whyte knock-out en verdedigt op uitzinnig Wembley met succes zijn wereldtitel

Als kampioen met pensioenTyson Fury heeft op de heilige grond van Wembley zijn wereldtitel bij de zwaargewichten verdedigd. De even populaire als knotsgekke kampioen bond ook Dillian Whyte aan zijn zegekar en gaat - als we The Gypsy King zelf moeten geloven - ongeslagen met bokspensioen. In de zesde ronde was het voorbij na een meedogenloze uppercut.

In Groot-Brittannië ging het vanavond maar over één ding. Het mythische Wembley was tot de nok toe gevuld met uitzinnige boksfans, die ervoor zorgden dat de 94.000 tickets (een record in het Europese boksen) binnen anderhalf uur uitverkocht waren. Zou de ongeslagen Tyson Fury zijn illustere carrière in stijl afsluiten mét zijn wereldtitel, al waren maar weinig mensen echt overtuigd van die claim dat hij met pensioen gaat, of zorgde uitdager Dillian Whyte voor een daverende sensatie? Want dat zou een overwinning van The Body Snatcher hoe dan ook zijn.

Regerend kampioen - en torenhoog favoriet - Fury werkte de laatste uren in ieder geval ontspannen naar het titelgevecht toe. ,,Ik kijk uit naar een mooie avond, moge de beste winnen. Zolang iedereen maar heelhuids huiswaarts keert naar zijn familie”, sprak The Gypsy King toen het voorprogramma nog bezig was op Wembley.

Het gevecht zelf kende een rustige start. Het was aftasten geblazen, voordat het gevecht in de vierde ronde in een nieuwe versnelling schoot. Er was voor het eerst wat onenigheid tussen de twee boksers en Whyte begon te bloeden boven zijn rechteroog. Zonder dicht bij een knock-out te komen controleerde Fury het gevecht, terwijl zijn kleinere tegenstander moeite had om dichtbij te komen.

En toen was het ineens raak in de zesde ronde. Fury verraste Whyte met een uppercut en de uitdager ging tegen het canvas. Hij stond nog op, maar leek niet meer te weten waar hij was en dus kon de scheidsrechter niet anders dan het gevecht beëindigden. Overwinning nummer 32 voor de ongeslagen Gypsy King was een feit.

,,Ik ben echt overweldigd door de support", richtte Fury zich na het succesvol verdedigen van zijn wereldtitel tot de fans. ,,Ik kan niet geloven dat 94.000 landgenoten hier vanavond waren. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt aan iedereen die een ticket heeft gekocht.” Ook over zijn tegenstander van vanavond sprak de zelfverzekerde kampioen vol lof. ,,Whyte is een strijder. Hij wordt ooit wereldkampioen, maar vanavond vocht hij tegen één van de grootsten aller tijden. Hij heeft een leeuwenhart en dat hij verliest is geen schande. Lennox Lewis kon nog trots zijn op die uppercut.”

Was dit dan echt het laatste hoofdstuk in het boek van Tyson Fury? Gaat hij als wereldkampioen met pensioen? ,,Ik was het aan de fans en iedereen in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd om hier te vechten op Wembley. Maar ik ben een man van mijn woord. Dit was het voor The Gypsy King en wat een manier om te eindigen", sprak Fury, die afsloot zoals we inmiddels van hem gewend zijn: met een a capella-versie van ‘American Pie’.

