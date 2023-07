Tyson Fury gaat in Saoedi-Arabië de ring in met MMA-vechter Francis Ngannou

Podcast In de Ring | SP-politicus en vechters­baas Peter Kwint zet zich in voor professio­ne­le vechtsport

Meestal schuiven bij In de Ring – de vechtsportpodcast van het AD met voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky en vechtsportverslaggever Tim Reedijk – gasten aan die hun strijd in de ring leveren of leverden. Ditmaal is Peter Kwint te gast, die zijn gevechten verbaal voert in de Tweede Kamer namens de SP. Daarnaast is hij onderdeel van de Vechtsportautoriteit en is hij, bovenal, een groot liefhebber van de sport.