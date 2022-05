Tyjani Beztati (24) behoudt wereldtitel na clash met oude bekende: ‘Zelfs in de ring had hij een grote mond’

Deze keer was er weinig reden voor discussie. Beztati sloeg zijn Canadese opponent meerdere keren tegen de grond, maar na de derde keer stond Jauncey niet meer op. Beztati behield daarmee zijn wereldtitel. ,,Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig ik nu ben. Ik heb hier keihard voor getraind. Niet normaal, ik ben superblij”, zei Beztati na afloop. ,,Eerst zou ik in december vechten, toen in februari, toen in maart: ik ben blij dat ik nu eindelijk kon vechten. Ik ga een mooie zomer tegemoet.”

Het was zoals gezegd de tweede keer dat hij tegen Jauncey vocht en dat was volgens de in Amsterdam geboren kickbokser een goed teken: ,,Altijd als ik een tweede keer tegen iemand vecht, gaan ze knock-out”, aldus Beztati, die blij is dat hij de Canadees de mond kon snoeren: ,,Hij had een heel grote mond op social media, maar talk is cheap at the end of the day. Dat soort dingen helpt je niet in de ring. Zelfs in de ring had hij een grote mond. Hij zei bij een bepaalde techniek: ‘Je hebt veel naar mij gekeken, hè?’. Op dat soort momenten weet je dat je iemand hebt.”