Twee titelgevechten bij kickboksorganisatie Glory in februari

Glory eindigt én begint het jaar met een zogeheten Rivals-evenement, waarin een samenwerking wordt aangegaan met andere vechtsportorganisaties. Op Eerste Kerstdag in Tokyo en een maand later, op 28 januari, in het Mexicaanse Tulum. Op 11 februari staat vervolgens Glory 83 gepland en vermoedelijk een maand later volgt er een groter evenement met onder andere Rico Verhoeven.

Dat evenement in februari begint nu vorm te krijgen. Het wordt gehouden in de Grugahalle in het Duitse Essen, in plaats van in Düsseldorf wat eerder gecommuniceerd werd. De eerste twee gevechten zijn inmiddels bevestigd en tweemaal wordt er om een titel gestreden.