Toch geen debuut van Dirk Kuyt in boksring na aanstelling bij ADO

Verhoeven, die het zelf gaat opnemen tegen Hesdy Gerges , heeft daar alle begrip voor. ,,In de topsport moet je ‘full focus’ zijn. Dat geldt ook voor Dirk als trainer en dus begrijpelijk dat hij het niet kan combineren”, zegt de wereldkampioen kickboksen. ,,We gaan nu een keuze maken uit de celebrity-kandidaten, waarbij we al enkele interessante gegadigden voorbij hebben zien komen.”

Tegen wie Kuyt de ring in zou stappen, was nog niet duidelijk. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool liet twee maanden geleden in een videoboodschap nog weten volop in training te zijn voor zijn boksdebuut. ,,Ik heb best wel wat andere sporten gedaan, zoals tennis, padel en fitness. Maar om in een ring te staan, zoals Rico dat al vele malen in zijn leven gedaan heeft, dat wordt voor mij nieuw. Dus die strijd ga ik heel graag aan tegen een andere bekendheid. Vanaf nu ga ik keihard trainen. Ook omdat het allemaal voor het goede doel is.”