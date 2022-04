Rico Verhoeven wil in oktober rentree maken: ‘Mijn enige wedstrijd van het jaar’

Sindsdien kwam de Nederlandse kickbokser niet meer in actie. ,,Ik ben oké. Maar de dokters hebben me wel geadviseerd om pas op de plaats te maken”, zegt Verhoeven zondagavond bij Humberto. ,,Er zit nog wel een verdikking. Om complicaties te voorkomen is het niet slim om nu al de ring in te stappen met deze blessure.”

Zijn rentree zal er op 29 oktober komen bij een speciaal evenement in Ahoy Rotterdam, genaamd Hit It. Het is een nieuwe sport- en entertainmentshow waar Verhoeven zelf de drijvende kracht achter is. Het zal geen titelgevecht worden, maar de bedoeling is wel dat hij een tegenstander van naam treft.