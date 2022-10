Rico Verhoeven 'trots en dankbaar' na afscheidsgevecht Hesdy Gerges: ‘Wat een baas’

met VideoRico Verhoeven (33) heeft zijn gevecht met Hesdy Gerges (38), die de laatste partij uit zijn carrière vocht, gewonnen op technische knock-out. Verhoeven was - op zijn eigen evenement Hit It in Rotterdam Ahoy - het hele gevecht dominant en maakte het in de vijfde ronde af.

Op de sport- en entertainmentshow Hit It, mede georganiseerd door Verhoeven, was de blik vanuit het sportieve oogpunt gericht op hem gericht. Niet gek, want het is al een jaar geleden dat we een glimp kregen van Verhoeven op het canvas. Toen vocht hij een heroïsche partij tegen Jamal Ben Saddik, die hij met een bloedend en dik oog op technische knock-out won.

Door de oogblessure die hij aan de partij overhield én de opnames van de film Black Lotus, waarin hij de hoofdrol speelt, vernam de kickbokswereld een tijdje weinig van Verhoeven. Met Glory was contractueel afgesproken dat hij zijn eigen evenement mocht organiseren en daar in actie mocht komen. Met name Alistair Overeem (42) was daar verbolgen over: hij aast al sinds zijn rentree op een Glory-titelgevecht tegen Verhoeven en nam na zijn zege op Badr Hari alle ruimte om Verhoevens evenement af te kraken.

Quote ik sloeg hem neer, hij stond op, ging weer door en bleef maar doorgaan met incasseren en terugvech­ten. Wat een baas. Rico Verhoeven

Maar die protesten ten spijt, was Verhoeven vanavond in Ahoy de hoofd- en afsluitende act van zijn eigen evenement, tegen Gerges. De 38-jarige Amsterdammer vocht de laatste partij uit zijn carrière en ging in het verleden al drie keer onderuit tegen Verhoeven. Na twee behoudende rondes met overwicht voor Verhoeven werd het klasseverschil vanaf het derde bedrijf pas echt duidelijk.

Gerges kreeg acht tellen en had moeite om daarna weer controle over de rest van de ronde te krijgen. In de vierde ronde hield hij de schade beperkt, maar in de vijfde verloor hij definitief op technische knock-out, na ingrijpen van de arbitrage. Direct volgde een knuffel tussen Gerges en Verhoeven.

Volledig scherm Rico Verhoeven is de winnaar van het gevecht met Hesdy Gerges. © Unfound Agency/Hit It

Verhoeven volgt de avond op een schermpje

Verhoeven kreeg op een schermpje mee hoe de avond, met behalve meerdere gevechten ook allerlei optredens, verliep, vertelde hij na afloop. ,,Ik had wel een paar keer kippenvel in de kleedkamer, terwijl ik me moest focussen op wat ik moest doen. Ik kan niet anders zeggen dat ik trots ben.”

Tegen Gerges was hij, zoals verwacht, de betere vechter. ,,Maar ik sloeg hem neer, hij stond op, ging weer door en bleef maar doorgaan met incasseren en terugvechten. Wat een baas. Ik ben trots dat ik het tegen hem mocht opnemen in zijn laatste wedstrijd. Ik heb er een nieuwe sportvriend bij. Het heeft vijf rondjes geduurd en dus was er veel kijkplezier. Daarbij ik heb mijn rondjes kunnen draaien en daar ben ik heel blij mee, na een jaar stil te hebben gestaan. Al met al ben ik heel dankbaar.”

Volledig scherm Rico Verhoeven tijdens het gevecht met Hesdy Gerges in Ahoy Rotterdam. © Unfound Agency/Hit It

Blik op wereldtitelgevecht in 2023

Nu Verhoeven zijn gevecht op Hit It heeft gehad, kan de blik op het voorjaar van 2023. Dan gaat Verhoeven zijn titel weer verdedigen bij Glory. De gesprekken tussen Glory, Verhoeven en Overeem lopen. De kans is levensgroot dat die partij gerealiseerd gaat worden.

,,Volgend jaar heb ik een belachelijk druk schema”, aldus Verhoeven. ,,We beginnen met een wedstrijd bij Glory, daarna komt Black Lotus uit. Daarna komt er misschien weer een wedstrijd en misschien nog een film. Het wordt een belachelijk druk jaar, maar nu ga ik eerst even rustig zitten en nagenieten.”

Gerges’ partner Kielholtz wint van Pileri In het laatste gevecht voordat Hesdy Gerges de ring in stapte, tegen Rico Verhoeven, kwam Gerges’ partner Denise Kielholtz (33) in actie. Zij is één van de beste vechtsters van het land en staat als MMA’er onder contract bij Bellator. Haar droom kwam uit door samen met Gerges te kickboksen op een evenement in Nederland. Ze mocht dat ook nog eens vieren met een overwinning op Laura Pileri uit Italië, na een unanieme jurybeslissing. Ook ex-wielrenner Michael Boogerd kwam - als bokser - in actie: hij versloeg tv-persoonlijkheid Dan Karaty. Volledig scherm Rico Verhoeven en Hesdy Gerges omhelzen elkaar na het gevecht in Ahoy Rotterdam. © Unfound Agency/Hit It

