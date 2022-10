Podcast met Bonjasky | De grote-Collision 4-nabeschouwing, over afscheid Badr Hari en plannen Overeem

Remy Bonjasky is columnist voor deze site en bespreekt samen met verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring het laatste nieuws en de achtergronden in de vechtsportwereld. De podcast is altijd op deze site te beluisteren of via jouw favoriete podcastplatform. Abonneer je hier via Apple en hier via Spotify. Druk bij Spotify op het belletje om een melding te krijgen als de nieuwste aflevering van In de Ring gepubliceerd is.