Podcast In de Ring | Ex-kapsalon-snaaier Serkan Ozcaglayan is nu een afgetraind middengewicht

De AD-vechtsportpodcast In de Ring verschijnt elke laatste donderdag van de maand, ditmaal een paar dagen later, met Remy Bonjasky, Tim Reedijk en een gast. Rondom belangrijke (Glory-)evenementen zoals Collision 5 waar Serkan Ozcaglayan vecht, worden extra afleveringen afgemaakt. Verder schrijft Bonjasky één of twee keer per maand een column op deze site over het laatste nieuws en de achtergronden in de vechtsportwereld.

