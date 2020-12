Pijnlijke aftocht bij rentree: Badr Hari knock-out in derde ronde

Het laatste gevecht van Hari dateerde van een jaar geleden, tegen Verhoeven. Het contrast kon vanavond niet groter, zonder toeschouwers, in vergelijking met de uitverkochte Gelredome waar het titanengevecht tussen Verhoeven en Hari vorig jaar plaatsvond. Dat nam niet weg dat er voor Hari wel wat op het spel stond, in zijn jacht op de kampioensriem die nu in het bezit is van Verhoeven.



Zijn partij vanavond hielp niet mee in die ambities. Hari oogde wankel maar krachtig in de eerste ronde, die door twee van de drie juryleden werd toegekend aan de man die onder de Marokkaanse vlag vecht. Hari leek de partij naar zich toe te trekken in de tweede ronde, met een knock-down van Adegbuyi. Hari had niet meer de tijd om direct door te drukken in die ronde. Adegbuyi kreeg even hersteltijd en kende een uitstekende comeback in het derde bedrijf, sloeg Hari naar de grond en won daarna op knock-out door Hari tot bloedens toe op de neus te slaan.