Op deze datum maakt Germaine de Randamie in New York haar UFC-rentree

Topvechter Denise Kielholtz vastbera­den: ‘Die wereldti­tel komt naar Nederland’

8 juli Denise Kielholtz staat over een week tegenover Juliana Velasquez in de strijd om de Bellator MMA-wereldtitel (vlieggewicht). Het gevecht staat voor 16 juli gepland in de Mohegan Sun Arena in Connecticut (Amerika). De Nederlandse topvechter traint al jaren om het ultieme doel te bereiken.