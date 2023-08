Onverslaanbare Tyjani Beztati geeft masterclass in Ahoy en verdedigt Glory-titel voor de vierde keer

Tyjani Beztati verdedigde zaterdagavond tijdens Glory 87 voor de vierde keer met succes zijn titel van de lichtgewichten. De Amsterdammer was in Ahoy oppermachtig tegen de Japanner Kaito Ono. De 25-jarige kampioen vermaakte het publiek vijf rondes lang in de goed gevulde zaal in Rotterdam.

Geduldig, wachtend op zijn kansen en volledig overtuigd van zijn eigen kunnen. Beztati (25) is nog jong, maar vocht opnieuw als een ware kampioen met tientallen jaren ervaring. Al vanaf de eerste ronde werd duidelijk dat de bedachtzame kickbokser sneller, slimmer en meedogenlozer was dan zijn tegenstander uit het Japanse Osaka.

Net als in de eerste ronde kwam Beztati ook in de rondes daarna goed door met zijn stoten en trappen. Het lichaam van Ono kleurde binnen mum van tijd rood door alle rake klappen en, mede door het fenomenale voetenwerk van de kampioen, hoefde de beste lichtgewicht van Glory nauwelijks te incasseren. In rondes 3, 4 en 5 vocht de Amsterdammer zijn partij zakelijk uit.

Ook in de unanieme beslissing van de juryleden kwam het klassenverschil maar al te duidelijk naar voren. De kampioen won alle rondes en de juryleden scoorden de partij stuk voor stuk met 50-45. Sinds Beztati zijn titel veroverde is hij haast onverslaanbaar gebleken, waardoor zijn vertrouwen na afloop niet misplaatst was. ,,Mijn volgende tegenstander? Dat maakt me niet uit, want iedereen mag komen”, besloot hij.

Remy Bonjasky

Rajbazadeh staat voor eerste ‘Heavyweight Grand Prix’

In de finale van het viermanstoernooi was Bahram Rajbazadeh de grote man. De vechter uit Azerbeidzjan begon nog afwachtend aan zijn partij met Uku Jürjendal, maar bedacht zich in de tweede ronde geen moment toen hij bloed rook. Met een salvo aan hoeken belaagde hij zijn opponent uit Estland, die nipt gered werd door de bel. Rajbazadeh, die van zijn 64 partijen (57 KO’s) slechts eenmaal verloor, ging er na een degelijke derde ronde met de winst vandoor na unanieme jurybeslissing: allen 30-27.

Door zijn overtuigende overwinning mag de 32-jarige vechtartiest zich opmaken voor zijn eerste ‘Heavyweight Grand Prix’. Eerder kwalificeerde Tariq ‘Cookie’ Osaro en Sofian Laïdouni zich al voor dat achtmanstoernooi. In september staat Badr Hari tegenover James McSweeney en de winnaar van die partij gaat ook deelnemen.

Toernooi boordevol verrassingen

Het viermanstoernooi, waarvan de winnaar aan het eind van dit jaar mee mag doen aan de Heavyweight Grand Prix, zat vanaf de start al boordevol verrassingen. In de halve finale won Rajbazadeh met overtuiging van favoriet Mohamed Amine. De Amsterdammer, die vecht onder de Marokkaanse vlag, had een totale offday en leek geen schim van zichzelf. Zijn Azerbeidjaanse tegenstander kwam voortdurend door met zijn knieën en een voorwaartse trap op de kin van Amine bleek in ronde 2 het begin van het einde. Nadat hij twee keer acht tellen kreeg, werd de partij gestopt.

Ook publiekslieveling Martin Terpstra trok aan het kortste eind in de halve finale. Jürjendal uit Estland had vanaf het begin de overhand tegen de eerste Glory-kickbokser uit Friesland. Net als bij de andere halve finale was de toernooi-regel cruciaal. Het gevecht werd beëindigd nadat Terpstra twee keer neerging in een ronde, terwijl dat in een regulier gevecht pas na drie keer gebeurt. Een kiezelharde linkerhoek was funest voor de 2,07 meter lange Terpstra.

