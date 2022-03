Ontvang de column en podcast van Remy Bonjasky direct in je mail

Podcast Podcast met Remy Bonjasky | ‘Als Sem Schilt niet had bestaan, was ik misschien wel vijf keer K1-kampioen geweest’

In onze vechtsportpodcast In de Ring bespreken voormalig K-1-wereldkampioen Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk de laatste stand van zaken. In de tweede editie gaat het onder meer over het succes van Nederlandse MMA-vechters Gegard Mousasi en Reinier de Ridder, de situatie rond kickbokser Luis Tavares, de onvrede van Tiffany van Soest, de rentree van Ismael Londt en behandelen we de vragen die jullie hebben ingestuurd voor Remy Bonjasky.

17:05