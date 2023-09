‘Onschendbare’ Badr Hari doet nog steeds waar híj zin in heeft: ‘Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden’

Van blessures herstelde Jarno Errens kondigt nieuw UFC-ge­vecht aan

Jarno Errens maakt zich op voor zijn tweede gevecht in de UFC. De 28-jarige Limburger debuteerde in september vorig jaar in de koningsklasse van de mixed martial arts (MMA), maar bleef daarna door blessureleed bijna een jaar buiten de octagon. Errens is weer fit en heeft een gevecht in Singapore met SeungWoo Choi uit Zuid-Korea geaccepteerd.