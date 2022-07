Ongekend spektakel bij UFC Long Island ondanks anticlimax tussen Yair Rodriguez en Brian Ortega

Alle uitslagen:

• Yair Rodriguez versloeg Brian Ortega via TKO in de eerste ronde

• Amanda Lemos versloeg Michelle Waterson via submission in de tweede ronde

• Li Jingliang versloeg Muslim Salikhov via TKO in de tweede ronde

• Matt Schnell versloeg Sumudaerji via technical submission in de tweede ronde

• Shane Burgos versloeg Jourdain via jurybesluit

• Lauren Murphy versloeg Miesha Tate via jurybesluit