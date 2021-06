Nieuwe datum voor gevecht van Badr Hari, Glory keert terug naar GelreDome

Aanvankelijk stond het gevecht voor 17 juli op het programma. De reden van de verplaatsing is volgens Scott Rudman, topman bij Glory Kickboxing, vanwege het feit dat er weer publiek welkom is. ,,Eind vorige week kregen wij te horen dat wij in plaats van 400 tot 700 fans nu tussen de 15.000 en 30.000 toeschouwers mogen verwelkomen bij het evenement", reageert hij in een exclusief gesprek tegenover Vechtsport Info .

Wel stelt Rudman dat er nog enkele zaken, zoals vergunningen, moeten worden geregeld. Hari raakte tijdens een training overigens wel licht geblesseerd aan zijn neus, maar dat is volgens Glory zeker niet de reden van het uitstel. ,,We willen dat alles goed verloopt en dat is niet allemaal te regelen voor 17 juli. Wij moeten flink wat aanpassingen doen en dan is september een betere datum. Iedereen is dan terug van vakantie en op 5 september is ook de Formule 1 in Zandvoort. Het wordt een groots sportweekeinde.”