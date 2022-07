Nieuwe aanslag tegen kickbokser Jamal Ben Saddik en zijn familie

Komt Glo­ry-ti­tel Rico Verhoeven in gevaar nu hij zo lang afwezig is?

Wereldkampioen Rico Verhoeven (33) komt in 2022 niet meer in actie bij Glory. Maar komt daarmee zijn titel in gevaar vanwege inactiviteit? ‘The King of Kickboxing’ maakt zich in elk geval geen zorgen.

29 mei