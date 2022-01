MMA-vechter Reinier de Ridder uit Breda mag eindelijk weer de kooi in voor titelgevecht

Voormalig Glo­ry-kampioen Murthel Groenhart treft oud-collega bij MMA-ge­vecht

Voormalig Glory-kampioen Murthel Groenhart zal 28 november in een MMA-wedstrijd aantreden tegen zijn Britse oud-collega Ammari Diedrick. Het gevecht, dat in Amsterdam achter gesloten deuren plaatsvindt, is het tweede optreden van Groenhart in Levels Fight League.

5 november