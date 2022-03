MMA-vechter Melvin Manhoef rijdt inbrekers klem en slaat autoraam kapot

Nieky Holzken krijgt goed nieuws te horen: kickbokser gaat alsnog de ring in

Nieky Holzken gaat komende vrijdag toch de ring in. De kickbokser uit Helmond zou eigenlijk vechten tegen de Rus Islam Murtazaev, maar die partij werd eruit gegooid door de oorlog in Oekraïne. Vechtsportorganisatie ONE Championship heeft daarna snel gehandeld en in de persoon van Sinsamut Klinmee uit Thailand een vervanger gevonden.

