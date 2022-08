MMA-vechter Costello van Steenis keert na twee jaar terug in de ring: ‘Ik finish hem in de eerste ronde’

Van Steenis won vier van zijn laatste vijf partijen bij Bellator en was met de derde plek in het klassement goed op weg naar een titelgevecht. Zijn laatste partij was ook in Milaan, waar hij in een spannende partij nipt wist te winnen van rivaal Fabian Edwards. Hoewel zijn trainingsmaatje Gegard Mousasi toentertijd kampioen was, leek het erop dat het niet lang zou duren voordat Van Steenis mocht vechten voor de titel.



Jammer genoeg moest hij de jacht op de titel in het middengewicht (84kg) uitstellen door blessureleed en werd Van Steenis (13-2) zelfs uit het klassement verwijderd door de organisatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dat niks doen en afwachten om te werken om je doelen te bereiken is helemaal kut, maar het is prachtig dat ik nu weer aan de bak mag”, zei van Steenis. ,,Het is heerlijk dat ik weer een doel voor ogen heb”.

Nu hij weer volledig hersteld is, kan hij verder waar hij gebleven was en verwelkomt hij nieuwkomer Kamil Oniszczuk (9-1) bij Bellator. Zijn voorbereiding is al een tijd in volle gang.

,,Ik ga mijn voorbereidingen doen met Team Mousasi, waar de beste vechters van Nederland krachten gebundeld hebben om elkaar naar een hoger niveau te tillen. Ricardo Wondel is mijn hoofdtrainer en haalt het beste in mij naar boven tijdens de trainingen. Kracht en conditie train ik met Stefan van den wijngaard en Leigh Egger”, aldus Van Steenis. ,,Met zo’n team weet je dat je alles hebt gedaan om als beste versie van jezelf de kooi in te stappen.”

Tegenstander Oniszczuk

Zijn tegenstander is de 25-jarige Oniszczuk, afkomstig van de Russische organisatie ACA. Hier wist hij twee van de drie partijen heeft te winnen. De Pool van bijna twee meter heeft van zijn negen overwinningen er vier gewonnen via (T)KO, één op submission en vier via jurybesluit. Bij zijn laatste partij wist hij zijn tegenstander in de eerste ronde te stoppen met een paar keiharde trappen naar het lichaam en was hij verzekerd van de winst na een paar stoten op de grond. Van Steenis is niet onder de indruk.

,,Ik weet dat hij een staand goed kan vechten, hij kan best goed trappen maar daar houdt het bij op. Niets speciaals wat wij nog niet zijn tegengekomen, maar ik onderschat hem niet en zal zo fit en scherp mogelijk de partij in gaan”, aldus van Steenis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zijn debuut bij één van de grootste MMA-organisaties ter wereld zal Oniszczuk zeer gemotiveerd zijn om een mooie indruk achter te laten bij Bellator. Ook van Steenis is gebrand om de wereld te laten zien hoe hij zich ontwikkeld heeft in zijn afwezigheid. Al met al de perfecte ingrediënten voor een mooie partij. ,,De Costello die jullie gaan zien is hongeriger, sterker en slimmer dan ooit. Ik ben klaar om te laten zien wie Van Steenis is. Niks gaat mij afleiden van mijn doelen”, zei van Steenis zelfverzekerd. ,,Ik finish hem in de eerste ronde op een agressieve manier.”

Bellato Milan zal op 29 oktober plaatsvinden in de Allianz Cloud in Milaan. Naast deze partij zijn er nog geen andere aangekondigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.