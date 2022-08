Michael (22) maakt doodskisten en staat voor zijn debuut bij Glory: ‘Overleden vriend helpt me in de ring’

De Ghanese Hagenees van 1,85 meter en 85 kilo houdt er een beeldende manier van praten op na. Naar eigen zeggen is Michael Boapeah die jongen die ’s ochtends om zeven uur naast je in de tram zit. ,,Lijn 11, 12 of 6. De jongen, die zijn werkschoenen aanheeft en zijn werkkleding en kickboksspullen in zijn tas heeft. Die vanaf Den Haag de trein naar Leiden neemt, daar de bus naar Katwijk pakt en dan 20 minuten naar zijn werk loopt. Ik werk bij een bedrijf dat doodskisten maakt. ’s Middags terug naar Den Haag en meteen door naar de training bij ARJ van Maikel Polanen.”