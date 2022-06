Luis Tavares slaat tegenstander spectaculair knock-out: ‘Titel nu enige wat overblijft’

Ook in de tweede ronde bleef Tavares zijn tegenstander aanvallen. Kaouachi leek beter in de partij te komen, maar werd uiteindelijk toch overklast door mooie combinaties en slim voetenwerk van Tavares. In de derde ronde klaarde Nederlander snel de klus door Kaouachi met een prachtige linkerhoek knock-out te slaan.

,,Ik ga niet jagen op een knock-out, want hij is wel een ‘tricky’ vechter. Als je in zijn spel meegaat, kan het zo een flutpartij worden", zei Tavares na de overwinning. ,,Ik bleef rustig en mijn ding doen. Ik dacht: die knock-out komt wel en dat gebeurde.”

Overige uitslagen

Ibrahim El Bouni wint van Clyde Brunswijk op punten

Regilio van den Ent won van Joe Johnson op technisch knock-out (TKO) in de eerste ronde

Martin Terpstra won van Muhammad Balli via TKO in de tweede ronde

Jay Overmeer won van Rodrigo Mineiro via technische knock-out in de tweede ronde