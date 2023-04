Kickbokser Benny Adegbuyi met schrik vrij bij zwaar auto-ongeluk: ‘Stonden op de rand van een tragedie’

Podcast met Bonjasky | ‘Ik zou Reinier de Ridder wel in de UFC willen zien’

Genoeg te bespreken in de nieuwste In de Ring, met voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky en AD-vechtsportverslaggever Tim Reedijk. Wat te denken van de dopingperikelen bij Glory? Of het gevecht van Reinier de Ridder bij One FC? Of de rentree van bokser Tyson Fury?