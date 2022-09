Jarno Errens verliest bij UFC-debuut in Parijs

Jarno Errens is bij zijn debuut in de UFC tegen een nederlaag aangelopen. De 27-jarige Limburger moest in Parijs zijn meerdere erkennen in de Fransman William Gomis.

Na jaren actief geweest te zijn in andere organisaties, kreeg Errens het telefoontje waar elke MMA-vechter op zit te wachten. Hij mocht zijn UFC debuut maken in het allereerste evenement in Parijs. Hij zag een daarmee droom uitkomen, maar kreeg hij acht dagen om zich voor te bereiden op deze kans.

Errens is het eerste Nederlandse talent dat sinds 2017 is vastgelegd door ‘s werelds grootste mixed martial arts organisatie. De 27 jarige vechter uit Heerlen stond tegenover William Gomis, die met een record van 10-2-0 de octagon instapte.

In de eerste ronde zette Errens zijn tegenstander meteen onder druk. Hij kreeg Gomis bijna naar de grond, maar de Fransman verdedigde goed en kwam boven op Errens terecht. Hij wist de Nederlander echter niet op de grond te houden.

Ook in de tweede ronde zette Errens druk. Dit keer antwoordde Gomis met counters tot hij weer de kans greep om zijn tegenstander naar de grond te krijgen. Eenmaal op de grond was hij vooral aan het controleren. Errens wist weer te ontsnappen maar het lukt hem niet om te blijven staan. Hoewel hij meerdere ‘ takedowns’ stopte wist hij het grondspel niet te domineren.

Volledig scherm Jarno Errens en William Gomis. © AFP

Voor een enthousiast publiek was er in de derde ronde vooral staand veel activiteit. Eenmaal in de clinch stagneerde de actie weer wat en moest Errens opnieuw een takedown incasseren. Dit keer zette Errens de aanval in en probeerde hij een verwurging vanaf zijn rug. Het scheelde niet veel of hij had Gomis af laten tikken. Toch wist Gomis te ontsnappen.

Errens vocht en verloor op vijandelijk terrein met slechts acht dagen voorbereidingstijd, maar wist toch de harten van het publiek te winnen. De jury besloot dat Gomis de partij won, Errens heeft contractueel gezien nog drie partijen om dit goed te maken.

Uitverkocht

De Accord Arena was uitverkocht voor het allereerste UFC-event in Parijs, waar het Franse zwaargewicht Ciryl Gane tegen de Australische Tai Tuivasa als hoofdpartij is geprogrammeerd. De eerste UFC-overwinning ooit in de Franse hoofdstad was voor de Zwitserse Stephanie Egger, die de debuterende Ailin Perez versloeg.

Overige resultaten

Alessio Di Chirico wint van Roman Kopylov via KO

Nathaniel Wood wint van Charles Jourdain via jurybesluit

Abus Magomedov wint van Dustin Stolzfus via TKO

Nasrat Haqparast wint van John Makdessi via jurybesluit

Farès Ziam wint van Michal Figlak via jurybesluit

Benoît Saint-Denis wint Gabriel Miranda via TKO

Christian Quinonez won van Khalid Taha via TKO

