Jamahal Hill en Thiago Santos maken alle verwachtingen waar in heuse slijtageslag

Alle uitslagen UFC Vegas 59

• Jamahal Hill versloeg Thiago Santos via TKO in de vierde ronde

• Geoff Neal versloeg Vicente Luque via KO in de derde ronde

• Mohammed Usman versloeg Zac Pauga via KO in de tweede ronde

• Juliana Miller versloeg Brogan Walker via TKO in de derde ronde

• Serghei Spivac versloeg Augusto Sakai via TKO in de tweede ronde

• Terrance McKinney versloeg Erick Gonzalez via Submission in de eerste ronde