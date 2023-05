Internationale boksfederatie schorst Nederlandse bond, Amerika zegt zelf lidmaatschap op

Het aanvragen van olympische erkenning kan formeel pas als het IOC die ontneemt van de IBA. Deze mondiale bond is sinds 2019 al geschorst vanwege bestuurlijke en financiële perikelen. Het IOC nam de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden van het boksen over. Vanwege de al jaren aanhoudende chaos in de bokswereld is de sport niet opgenomen in het voorlopige programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.