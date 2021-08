Groot gebrek aan nieuwe Rico’s en Badr’s: ‘Moet meer geïnvesteerd worden aan onderkant’

Door Tim Reedijk



Natuurlijk, jong kickbokstalent is er genoeg, in allerlei gewichtsklassen van Glory. Maar voor het grote publiek spreken toch vooral de zwaargewichten Rico Verhoeven (32) en Badr Hari aan. Onlangs strikte Glory de Nederlandse vechtsportlegende Alistair Overeem, die de laatste jaren als MMA-vechter in de UFC uitkwam. Geruchten over de terugkeer van meer oudgedienden als Gökhan Saki (37) en Tyrone Spong (35) bij Glory doen al langer de ronde.



De grote namen dragen de zwaargewichtdivisie binnen de vechtsportorganisatie. Ook Hari was blij met de terugkeer van Overeem in het kickboksen, al had hij geen voorkeur of hij liever aan ‘The Reem’ gekoppeld zou worden of aan Verhoeven in een eventueel volgend gevecht. ,,Dat is hetzelfde als tegen een kind in een snoepwinkel zeggen dat hij één ding mag kiezen dat hij lekker vindt”, zei Hari maandag lachend op een persconferentie, vooruitblikkend op zijn gevecht op 4 september, als hij na teleurstellende jaren opnieuw de ring in gaat. ,,Maar het is geweldig dat Alistair terug is. Hij heeft nog veel in zich en is op zijn manier een legende. Hij geeft de zwaargewichtdivisie wat extra kleur.”