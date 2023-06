Glory-titelgevecht met Donegi Abena van de baan door ziekte, Tarik Khbabez furieus: ‘Dit verhaal klopt niet’

Tarik Khbabez (31) is woedend nu blijkt dat hij zaterdag in Rotterdam Ahoy niet om de lichtzwaargewichttitel van Donegi Abena (25) mag knokken. Laatstgenoemde heeft zich ziek afgemeld, tot frustratie van Khbabez.

Op sociale media bijt de sportschool waar Khabez traint van zich af. ,,We zijn totaal in shock en geloven niet dat we het nieuws gekregen hebben dat Tarik niet zal vechten, omdat Donegi claimt ziek te zijn. Naar onze mening klopt dit verhaal niet. Hij zou al twee weken ziek zijn door voedselvergiftiging, maar dan meldt hij zich af in de week van het gevecht.”

Glory-matchmaker Robbie Timmers bevestigt de afmelding van Abena. ,,Hij heeft zich ziek gemeld en we wachten op een officieel doktersrapport.”

De onder Marokkaanse vlag vechtende Khbabez, uit Den Haag, klaagt erover vaker gedoe te hebben met tegenstanders. Het klopt dat hij vaker te maken kreeg met een late afmelding. ,,Je kunt je dus voorstellen dat Tariks wereld in elkaar stortte”, schrijft ARJ Trainingen. ,,Hij vraagt zich serieus af wat voor nut dit allemaal nog heeft. Is er nog toekomst voor hem in het kickboksen, of moet hij kijken naar andere vechtsportdisciplines die hij al een tijd aan het ontdekken is? Er zijn er maar weinig die weten hoe dit soort dingen je mentaal kunnen breken.”

Khbabez ‘voelt disrespect en is sprakeloos na dit gekke verhaal’. Hij vraagt zich af hoe kickboksorganisatie Glory met deze situatie omgaat. Timmers zegt zijn best te doen om een waardige vervanger te regelen. ,,Al is dat erg lastig zo last minute. Maar er is bijvoorbeeld al een Glory-vechter die zegt altijd klaar te zijn, na het zien van dit nieuws. Laten we zien of dat inderdaad zo is.”

Andere titelgevechten overeind

Hoe dan ook, Khbabez kan zich zaterdag niet tot titelhouder kronen. Twee andere titelgevechten blijven wel overeind op Collision 5, tussen kampioen Donovan Wisse en Serkan Ozcaglayan in het middengewicht en tussen titelhouder Endy Semeleer en uitdager Jay Overmeer in het weltergewicht. Daarnaast strijden Antonio Plazibat en Tariq Osaro om de interim-titel in het zwaargewicht, die weer recht geeft op een titelgevecht met Rico Verhoeven.