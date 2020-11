Glory heeft datum voor gevecht tussen Rico Verhoeven en Ben Saddik

Rico Verhoeven (31) en Jamal Ben Saddik (30) vechten volgend jaar op 30 januari om de wereldtitel in het zwaargewicht. Kickboksorganisatie Glory heeft de datum voor het gevecht vandaag bekend gemaakt.

Met de headliner van GLORY 77 krijgt Jamal ‘The Goliath’ Ben Saddik (35-7, 28 KO) een herkansing tegen Rico ‘The King of Kickboxing’ Verhoeven (56-10, 17 KO). De Belgisch-Marokkaanse kickbokser maakte zijn professionele debuut tegenover Verhoeven en versloeg de latere kampioen - toen 21 jaar - met een TKO. Verhoeven nam in 2017 wraak door Ben Saddik uit te schakelen in de vijfde ronde van een legendarisch titelgevecht tijdens GLORY Redemption.

Sinds 2014 is Verhoeven de onbetwiste kampioen zwaargewicht en als ‘King of Kickboxing’ één van de meest dominante kickboksers aller tijden. Zijn dominantie in de GLORY-ring omvat een winning streak van 18 gevechten en zeven titelverdedigingen tegen ‘s werelds beste vechters.

Voor Ben Saddik is het gevecht met de kans op revanche. De 30-jarige challenger stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij bij GLORY 62 het 8-persoons toernooi zwaargewicht won met een gebroken hand.