Glory en kickboksers likken wonden na rampavond: ‘Schaam je, jullie maken de sport kapot’

De partij werd na de tweede ronde in eerste instantie tijdelijk stilgelegd, maar al snel volgde de mededeling dat de avond helemaal niet meer hervat zou worden. Dat betekende dat Jamil Ben Saddik en de Nederlander Levi Rigters, die voor het slotakkoord hadden moeten zorgen in de Trixxo Arena, onverrichter zaken naar huis konden.

,,We accepteren het niet dat fans die willen genieten van een avond topsport gevaar lopen. Op verzoek van de politie van Hasselt hebben we het evenement stopgezet na de tweede ronde van de wedstrijd tussen Badr Hari en zijn Poolse tegenstander Arkadiusz Wrzosek”, meldt Glory. Er wordt met geen woord gerept over een eventuele compensatie voor (goedwillende) fans in de zaal of mensen die de wedstrijden volgden via een betaalde stream.