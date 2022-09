Glory-ceo zet Ben Saddik en Plazibat buitenspel, Semeleer wint op Rivals

Onlangs onthulde deze site dat Plazibat en Ben Saddik, die beiden bij Mike Passenier trainen, niet tegen elkaar willen vechten op Collision 4, het evenement in oktober met Badr Hari tegen Alistair Overeem als kaskraker. Glory zette in op een gevecht tussen de twee achtervolgers van Rico Verhoeven op de zwaargewichtranglijst. De organisatie vindt dat beide vechters zich moeten bewijzen voor een titelgevecht tegen Verhoeven, die in het voorjaar van 2023 terugkeert in de ring bij Glory. De organisatie wil in de beslissing over de matchmaking niet afhankelijk zijn van waar welke vechter traint.