Gevechten Glory zijn voortaan exclusief te zien bij Videoland

Rico Verhoeven wil in oktober rentree maken: ‘Mijn enige wedstrijd van het jaar’

Rico Verhoeven verwacht pas eind oktober zijn rentree te maken in de boksring. De wereldkampioen is herstellende van de zware oogblessure die hij opliep in zijn epische gevecht van vorig jaar met Jamal Ben Saddik. Verhoeven won die partij en prolongeerde zo zijn titel in het zwaargewicht bij Glory.

11 april