Geen gespuug, maar complimenteuze Verhoeven in staredown: ‘Ben Saddik een winnaar, wat er ook gebeurt’

Zeven tellen keken ze elkaar diep in de ogen en, zowaar, een ferme handdruk als toetje. Wanneer Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in een korte broek met bokshandschoenen in een uitgelichte ring staan, oogt het onmiskenbaar anders. Maar gezeten achter een tafeltje in een Amsterdams hotel in zwarte trainingspakken en zelfs in ontbloot bovenlijf tegenover elkaar krijg je niet het idee dat hier twee zwaargewichten zitten die elkaar naar het leven staan.