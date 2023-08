Exclusief morgen live op deze site: gevecht om wereldtitel boksen tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois

Plazibat deelt vast tikkie uit aan Verhoeven: ‘Rico is nog druk met vakantie, of films maken, of zingen, of karaoke’

Glory-zwaargewichten Antonio Plazibat (29) en Tariq Osaro (27) vechten op 17 juni voor de interim-titel in hun divisie én een titelgevecht met kampioen Rico Verhoeven in het najaar, als ‘The King of Kickboxing’ weer hersteld is van zijn knieblessure. De twee teamgenoten zien elkaar niet tot het gevecht, al maakten ze vandaag op een in het Kroatische Zagreb belegde persconferentie een uitzondering.