Ex-kickbokser Van Roosmalen na vreselijk ongeluk waarbij zus overleed: ‘Je móét er een weg in vinden’

Podcast met Bonjasky | Factuurtje voor Videoland, de uitdagers van Rico en appen met Usman

In de Ring is precies op tijd terug van een korte zomerstop, zo vlak voor Glory 81 in Düsseldorf. Daarom gaat het ook vooral over de komende maanden van Glory in de podcast, met alle uitdagers van Rico Verhoeven die elkaar tegenkomen.

18 augustus