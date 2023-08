Duidelijkheid voor Rico Verhoeven: Glory onthult datum voor titelgevecht met Tariq Osaro

UpdateRico Verhoeven verdedigt op 4 november zijn zwaargewichttitel bij Glory. Badr Hari vecht in september in Parijs en Levi Rigters een maand later in Bulgarije. En zelfs de 47-jarige Melvin Manhoef zegt dat hij onder Glory-vlag gaat kickboksen binnenkort. Veel vertrouwde namen keren in 2023 terug in de ring bij de Nederlandse kickboksorganisatie - met als afsluiter de Glory Grand Prix in december.

Na een lange en intensieve revalidatie weet Rico Verhoeven (34) inmiddels dat zijn titelgevecht in het zwaargewicht met Tariq Osaro (27), de interim-kampioen, op 4 november in de Gelredome in Arnhem gaat plaatsvinden. ‘Mijn weg naar herstel was uitdagend, omdat ik geen cardio kon doen, maar slechts krachttraining om zo de spieren in mijn been op te bouwen na de knieoperatie’, liet Verhoeven eerder weten op Instagram. Hij komt in november voor het eerst in actie voor Glory sinds eind 2021, toen hij in een meeslepend gevecht te sterk was voor Jamal Ben Saddik.

Het eerstvolgende Glory-evenement, nadat Tyjani Beztati en Bahram Rajbazadeh afgelopen zaterdag de smaakmakers waren in Rotterdam Ahoy, is op 9 september in Parijs. Daar keert nog zo’n grootheid in het zwaargewicht na lange afwezigheid terug in de ring. Badr Hari (38) vecht zijn eerste partij sinds oktober 2022, tegen James McSweeney (42). Inzet is kwalificatie voor het achtmanstoernooi in K-1-stijl, de Glory Grand Prix, in december van dit jaar. In Parijs komt onder andere ook Tiffany van Soest in actie, de bantamgewichtkampioene die haar titel nog één keer op het spel zet tegen Sarah Moussaddak voordat ze haar carrière beëindigt.

Op 7 oktober trekt Glory naar Burgas in Bulgarije en daar maakt zwaargewicht Levi Rigters (28) voor het eerst in een jaar tijd zijn opwachting tegen Martin Terpstra (36), met een ticket voor de Grand Prix op het spel. Zijn laatste partij won Rigters van Osaro, die in het afgelopen jaar uitgroeide tot dé uitdager van Verhoeven om de titel in het zwaargewicht. Ook Donovan Wisse komt in Bulgarije in actie: de middengewichtkampioen verdedigt zijn titel tegen Michael Boapeah.

Melvin Manhoef

En afgelopen zaterdag wierp opnieuw een vertrouwde naam in de Nederlandse vechtsportwereld een balletje op. Het zou zomaar kunnen dat de alweer 47-jarige Melvin Manhoef binnenkort onder Glory-vlag vecht. Manhoef legde zich de afgelopen jaren toe op de mixed martial arts (MMA), maar heeft natuurlijk ook een groot kickboksverleden.

Bij Manhoef is de ring dan wel de kooi altijd blijven kriebelen na zijn laatste partij bij MMA-organisatie Bellator in september 2022. Een rentree op Nederlandse bodem is in de maak, al wil Glory dat zelf niet bevestigen. ,,Ik heb getekend, ja”, vertelde analyticus Manhoef bij Videoland zaterdagavond. ,,Het is wachten op een gevecht, maar ik heb getekend. Het is niet aan mij om er verder nog dingen over te zeggen.”

Wanneer hij in actie komt, is nog onduidelijk. Wel helder is dat na de Glory-evenementen in Frankrijk en Bulgarije een groot evenement in de Gelredome volgt met Verhoeven en Osaro én dat de Glory Grand Prix in december wordt gehouden.

Bevestigde zwaargewichten voor dat achtmanstoernooi zijn Osaro (27), de afgelopen zaterdag weer zeer indrukwekkend vechtende Azerbeidzjaan Rajabzadeh (32) en Sofian Laïdouni (28). Na 9 september weten we of Hari of McSweeney zich in dat rijtje voegt en na 7 oktober ook of Rigters of Terpstra een gooi mag doen naar de 500.000 dollar die voor de winnaar van de Grand Prix klaarligt.

Glory scherpt antidopingbeleid aan Glory wil na een reeks dopingincidenten korte metten maken met vechters die een loopje willen nemen met de regels. De Nederlandse kickboksorganisatie laat in een persbericht weten dat vechters nu ook buiten partijen om onaangekondigd gecontroleerd kunnen worden. Daarbij is in de persoon van Nadia Silk iemand aangetrokken om de scherpere regels na te kunnen leven. Silk heeft ervaring bij antidopingbureau Usada en werkte in het verleden aan antidopingbeleid in MMA-organisatie UFC in de Verenigde Staten. Dopingcontroles worden nog steeds uitgevoerd door de ITA, het International Testing Agency. Glory kampt met een negatief imago op het gebied van doping nadat in korte tijd meerdere vechters tegen de lamp liepen, nadat antidopingregels al eerder aangescherpt werden. Alistair Overeem, Jamal Ben Saddik en Luis Tavares werden allemaal gepakt vanwege het overschrijden van dopingregels. Tavares heeft na zijn schorsing inmiddels alweer gevochten, terwijl Overeem en Ben Saddik het einde van hun schorsing naderen. Behalve het aangescherpte testbeleid gaat Glory gedetailleerder publiceren en een dossier opstellen als een vechter positief test. Diegene ziet ook een stevige boete tegemoet. En waar vroeger een partij ongeldig werd verklaard bij een met doping gewonnen wedstrijd, kan de organisatie nu ook overwinningen omzetten in een verliespartij als de antidopingregels overtreden worden.

