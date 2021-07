Drama voor McGregor: Ier breekt scheenbeen in gevecht met Poirier en verlaat ring per brancard

McGregor schreeuwde het uit toen hij de zaal verliet, van pijn en teleurstelling. ,,Dit is nog niet over”, liet hij de duizenden fans in de T-Mobile Arena in Las Vegas weten.

Het was de derde keer dat McGregor en Poirier het tegen elkaar opnamen. In januari van dit jaar verloor McGregor in de tweede ronde al via technische knock-out. Dat was toen voor het eerst in zijn roemruchte loopbaan dat hij op die manier verloor. Het was de ‘gelijkmaker’ van de Amerikaan, die in 2014 na 1 minuut en 46 seconden ko ging tegen McGregor.