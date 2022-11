Dopingspook waart rond boven Glory: Luis Tavares en Cihad Cipenek maanden geschorst

Podcast | Deze man bepaalt tegen wie Rico Verhoeven vecht: in gesprek met Robbie Timmers en Remy Bonjasky

In een speciale editie van In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, is Robbie Timmers te gast. Hij is de matchmaker van kickboksorganisatie Glory en bepaalt dus wie tegen wie vecht. In drie rondes wordt hij aan de tand gevoeld door vechtsportverslaggever Tim Reedijk en huisanalist Remy Bonjasky: over zijn baan, de zwaargewichtdivisie bij Glory en het evenement van komende zaterdag.

16 november