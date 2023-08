Doping bij Dillian Whyte zet streep door titelgevecht met Anthony Joshua

Beste MMA-vecht­ster aller tijden kondigt pensioen aan na elfde (!) gewonnen titelge­vecht

Amanda Nunes heeft haar MMA-carrière beëindigd. De Braziliaanse won tijdens UFC 289 haar elfde titelgevecht in de UFC. Met de overwinning op Irene Aldana verstevigde Nunes haar positie als beste MMA-vechtster aller tijden. ‘The Lioness’ verdedigde in het Canadese Vancouver haar kampioensgordel in het bantamgewicht, terwijl ze ook nog titelhouder van de vedergewichten was.