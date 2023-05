Donegi Abena verdedigt Glory-titel in lichtzwaargewicht tegen Tarik Khbabez

Column Remy Bonjasky | Mentaal is deze blessure van Rico Verhoeven ook wel een ding

Voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky zat gisteren op de voorste rij bij de persconferentie van Rico Verhoeven en Antonio Plazibat. Hun gevecht in maart is uitgesteld door een knieblessure van de kampioen in het zwaargewicht, Verhoeven. ,,De dokter van Rico heeft gezegd dat hij helemaal topfit kan terugkomen, maar onze sport is voor een groot deel ook mentaal. We zijn superfit, getraind en conditioneel, maar hoe ga je ermee om als je straks met die knie terugkeert in de ring?”