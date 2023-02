Donegi Abena nieuwe lichtzwaargewichtkampioen Glory, titelgevecht Wisse - Ozcaglayan in de maak

Donegi Abena (24) is de nieuwe lichtzwaargewichtkampioen bij Glory. Hij veroverde vanavond in Essen de titel van Sergej Maslobojev (35), die een grote snee in zijn scheenbeen opliep in ronde vier. De scheidsrechter legde de partij stil, waardoor Maslobojev tot zijn grote verontwaardiging op technische knock-out verloor van Abena.

De titel is een groot succes voor Abena, een Surinaamse Nederlander die nog niet lang geleden vier nederlagen op rij leed. Onlangs versloeg hij Felipe Micheletti, waarna hij een titelgevecht tegen Maslobojev kreeg voorgeschoteld. Na een attractief en aanvallend gevecht waarin Abena licht in het voordeel was, zorgde de snee in het scheenbeen van de Litouwer voor de beslissing. Maslobojev was woedend op het zeer discutabele besluit van de scheidsrechter om het gevecht stil te leggen, terwijl de vreugde in het kamp van Abena groot was.

Volledig scherm Sergej Maslobojev met zijn bloedende scheenbeen. © PJ ROCA / Glory

Wisse

Middengewichtkampioen Donovan Wisse (25) zou aanvankelijk voor de titel vechten tegen Cesar Almeida (34), maar de Braziliaan woog gisteren een kilo te veel. Het gevecht ging wel door, maar Wisses titel stond niet langer op het spel en in plaats van vijf ronden werd de partij teruggebracht naar drie ronden. De Surinaamse Nederlander vocht die drie ronden strategisch uit en versloeg Almeida, zijn zevende Glory-zege op rij, wetende dat hij zijn titel ook bij een verlies zou behouden.

Volledig scherm Donovan Wisse (r). © PJ ROCA / Glory

De grote favoriet om nu om Wisses titel te knokken, is Serkan Ozcaglayan (28). Hij toonde in Essen maar weer eens aan een knock-outspecialist te zijn. Na een geduldige wedstrijd sloeg hij richting het einde van ronde twee Sergej Braun (33) uit Duitsland knock-out.



De Turkse Nederlander heeft nu vier van zijn vijf Glory-gevechten gewonnen en zijn derde op (technische) knock-out. Zijn zege droeg Ozcaglayan op aan Turkije, het land waarvoor hij vecht, dat getroffen is door een zware aardbeving. Daarna vroeg hij Glory om een kans om voor de middengewichttitel te vechten. Ook Wisse noemde dat affiche na afloop logisch.

Volledig scherm Serkan Ozcaglayan viert zijn zege met zijn team. © PJ ROCA / Glory

Overige uitslagen:

Billet vs. Akipa (lichtgewicht): Billet wint.

Lutterbach vs. Camara (weltergewicht): geschrapt op doktersadvies nadat Lutterbach gisteren zijn gewicht niet haalde.

Jürjendal vs. Khachab (zwaargewicht): Khachab wint.

Chikh Mousa vs. Pepohsi (vedergewicht): Chikh Mousa wint.

Van Belzen vs. Ciric (weltergewicht): Ciric wint.