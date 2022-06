‘Do or die’ voor Alistair Overeem en Badr Hari in vechtsportklassieker

Tijdens de staredown tussen de twee mannen met lijven als graniet klinkt in de verder stille zaal plots ‘Kiss, kiss’. De woorden komen uit de mond van Remy Bonjasky, de voormalig kickbokser, die ook heeft aangevoeld dat de twee vechters op enkele speldenprikjes na opvallend vaak complimenteus over elkaar zijn.



Zie ze even eerder zitten, kalm achter hun tafel: Badr Hari en Alistair Overeem, twee van de grootste vechters ooit. Met meerdere legendarische gevechten in de K1, in het kickboksen en in Overeems geval ook in het MMA op hun naam. Inmiddels 37 en 42 jaar en dus op leeftijd, beiden over hun hoogtepunt heen.