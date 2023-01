Dit is de volledige ‘fight card’ voor Glory 83 in februari, met twee titelgevechten

Op 11 februari staat vervolgens Glory 83 gepland en vermoedelijk een maand later volgt er een groter evenement met onder andere Rico Verhoeven. De ‘fight card’ voor Glory 83 is inmiddels rond. Het wordt gehouden in de Grugahalle in het Duitse Essen, in plaats van in Düsseldorf wat eerder gecommuniceerd werd.

Het programma van Glory 83:

Maslobojev vs. Abena (lichtzwaargewicht, titel)

Wisse vs. Almeida (middengewicht, titel)

Ozcaglayan vs. Braun (middengewicht)

Jaraya vs. Wunn (lichtgewicht)

Billet vs. Akipa (lichtgewicht)

Jürjendal vs. Khachab (zwaargewicht)

Chikh Mousa vs. Peposhi (vedergewicht)

Lutterbach vs. Camara (weltergewicht, prelim)

Caliniuc vs. Hambaryan (lichtgewicht, prelim)

Van Belzen vs. Ciric (weltergewicht, prelim)