Deze vechters willen reputatie van Rico Verhoeven zaterdag aantasten

Hesdy Gerges

Allereerst Hesdy Gerges, de 36-jarige Amsterdammer die Verhoeven sowieso treft in de halve finale van het tot Glory Heavyweight Tournament omgedoopte evenement van komende zaterdagavond. De man die voor het brede publiek op dit moment vooral bekend is van zijn optreden op de persconferentie van Verhoeven na Collision 2 tegen Badr Hari, toen Verhoeven uit zijn slof schoot nadat Gerges achterin de zaal begon te roepen, tot ‘Rico, fuck you!’ aan toe.



Je moet het Gerges nageven: hij kreeg tien dagen voor Glory 77 de vraag of hij er wilde staan tegen Verhoeven en hij zei ‘ja’. Verhoeven denkt wel te weten waarom. ,,Ik denk dat hij ook wel beseft dat dit gevecht er anders nooit had gekomen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gerges oogt in elk geval topfit, hij onderging een metamorfose in de afgelopen drie jaar. Gedreven door het feit dat hij Verhoeven domweg ‘een teringlijer, een sukkel, een eikel’ vindt, hoopt hij de reputatie van ‘The King of Kickboxing’ aan diggelen te helpen komende zaterdagavond. Als vechtsporter heeft Gerges een rijk verleden. Hij was wereldkampioen in het zwaargewicht van organisator It’s Showtime tussen 2010 en 2012 en vocht ook K1-, Superkombat- en Glory-gevechten. Eind 2020 versloeg hij Mohamed El Bouchaibi nog op technische knock-out in een Enfusion-evenement in Alkmaar.

In 2011 en 2012 verloor hij van Verhoeven, maar van zijn 72 gevechten in het kickboksen won Gerges er 51, waarvan 24 op knock-out. En wie de platte Amsterdammer Gerges beter wil leren kennen, doet er goed aan om zijn biografie Fighterheart te lezen, waarin onderwerpen als fysiek geweld, gevangenisstraffen en drugshandel geregeld aan de orde komen. Een soldaat, noemt hij zich, en het einde van zijn online persconferentie vorige week sprak boekdelen. ‘Mag ik nog één ding zeggen? Hey Rico, fuck you.’

Bekijk hier beelden van de persconferentie in 2019:

Levi Rigters

Levi Rigters, een 25-jarige Abcoudenaar, is een coming man binnen Glory. Bij Glory 76, het evenement waar Badr Hari afdroop na een gevecht tegen Benjamin Adegbuyi, won Rigters een soortgelijk viermanstoernooi door Marciano Bhagwandass en Nordine Mahieddine te verslaan. De twee meter lange Rigters verloor alleen als amateur één gevecht. In de afgelopen jaren won hij alles onder de vlag van Enfusion, negen gevechten. En zijn debuut bij Glory was dus eveneens veelbelovend.

Rigters is sociaal, betrokken, wil een positief imago uitstralen. Maar veel belangrijker: zijn doel is om op termijn de wereldtitel van Verhoeven te ontfutselen. Volgens Verhoeven heeft Rigters het totale plaatje om ooit wereldkampioen te zijn, maar komt het ook op ervaring aan. Rigters ziet eventueel succes op het toernooi van zaterdag als opmaat naar een titelgevecht. ,,Als dit betekent dat ik daarvoor tegen Rico moet vechten, dan is dat maar zo”, zei hij daar eerder over. ,,Uiteindelijk wil ik gewoon de eerste plek. Het kan me niet schelen wie ze voor me neerzetten, ik ga gewoon vechten.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tarik Khbabez

Tarik Khbabez maakt zaterdagavond zijn debuut bij Glory, maar het is niet zo dat hij net komt kijken. De 28-jarige Marokkaanse Nederlander trainde vroeger met Verhoeven en Badr Hari en won 46 van zijn 53 kickbokspartijen, waarvan 26 op knock-out. Hij vocht veel in Azië onder de vlag van ONE Championship, waar hij zijn meest recente partij om de wereldtitel van die organisatie verloor.

De 28-jarige Marokkaanse Nederlander staat bekend als een sloper. ,,Ik kom om oorlog te voeren, het publiek te geven wat ze willen zien”, aldus Khbabez. Hij voelde zich - net als Rigters - niet helemaal senang bij het feit dat hij werd gebeld om tegen Verhoeven te vechten, maar dat het later toch zou uitmonden in een viermanstoernooi zonder wereldtitelinleg. Domweg omdat ze binnen Glory nog niet de status hebben om direct om de kampioensriem te vechten. Al beseft Khbabez ook goed dat hij zijn status binnen Glory met één toernooi direct stevig kan opvijzelen en met eventueel succes ineens heel dichtbij een gevecht om de kampioensriem van Verhoeven is.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier beelden van de persconferentie van vorige week: