De weg naar een gevecht met Rico Verhoeven: dit is Glory de komende maanden van plan

Glory keert zaterdag terug met een evenement in Düsseldorf en ook de kaart voor Collision 4, op 8 oktober met onder andere Badr Hari en Alistair Overeem, krijgt steeds meer vorm. De komende maanden gaan mede bepalen wie in het voorjaar van 2023 de nieuwe uitdager van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven wordt.

Het gevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem staat al vast voor 8 oktober, maar er zijn inmiddels meer partijen bevestigd. Zo komt Tiffany van Soest (33) op Collision 4, zoals het evenement in de Arnhemse Gelredome heet, weer in actie. Zij maakte veel indruk tegen de Japanse Manazo Kobayashi op Glory 80 in Hasselt, dat door rellen op de tribunes gestaakt werd. De Amerikaanse kampioene Van Soest treft nu Sarah Moussadak (22) uit Frankrijk.

Ook gaat de winnaar van het gevecht tussen Stoyan Koprivlenski en Guerric Billet, zaterdag op Glory 81 in Düsseldorf, op voor een titelgevecht. Koprivlenski of Billet gaan in Düsseldorf bepalen wie van de twee op 8 oktober om de lichtgewichttitel mag knokken met de 24-jarige Tyjani Beztati uit Amsterdam, de kampioen die onder Marokkaanse vlag vecht.

Met Glory 81, Glory Rivals 2 en Collision 4 heeft de Nederlandse kickboksorganisatie veel evenementen in het verschiet. Duidelijk is ook dat zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven in het voorjaar van 2023 weer in actie komt. Op 29 oktober vecht hij op zijn eigen evenement Hit It tegen Hesdy Gerges, maar dat is een partij buiten Glory om. Daar heeft ‘The King of Kickboxing’ contractuele toestemming voor. Officieel moet hij binnen een jaar zijn titel verdedigen en zit er straks langer tussen zijn vorige en volgende gevecht, maar dat zal in de praktijk geen problemen opleveren.

Rico Verhoeven voorafgaand aan zijn gevecht met Jamal Ben Saddik

Het hoofdgevecht komende zaterdag in Verhoevens divisie is dat tussen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi. Op het volgende evenement in oktober komen behalve Hari en Overeem nog eens twee andere zwaargewichten (Antonio Plazibat en Levi Rigters) sowieso in actie, maar tegen wie is nog niet bekend. ,,Het is niet automatisch zo dat de winnaar van het gevecht tussen Jamal en Benny tegen Antonio uitkomt”, legt Glory’s matchmaker Robbie Timmers uit. ,,We gaan nauw in de gaten houden wat er zaterdag gebeurt en bepalen later wie een partij tegen Plazibat verdient. We willen goede verhaallijnen gaan ontwikkelen.”

Uiteindelijk moet Verhoeven volgens Timmers in het voorjaar van 2023 ‘de meest logische tegenstander’ treffen, of dat nu Overeem of Plazibat is of zelfs Ben Saddik, Rigters, Hari of Adegbuyi. Alles hangt af van de komende maanden en gevechten. Plazibat staat weliswaar nu pal achter Verhoeven op de zwaargewichtranglijst van Glory, maar de Kroaat moet volgens Timmers ook in oktober winnen om in beeld te blijven voor een titelgevecht. ,,En we kijken ook naar andere gevechten. Iemand die een titelwaardige partij neerzet, maakt natuurlijk ook kans.”

Tavares

Waar de uitdagers in de zwaargewichtdivisie voor het oprapen liggen, gaat het er een gewichtsklasse lager bij de lichtzwaargewichten een stuk rommeliger aan toe door het plotselinge afhaken van de Rotterdammer Luis Tavares. Hij had eindelijk zijn titelgevecht in het lichtzwaargewicht te pakken en wilde daarna doorgroeien naar de zwaargewichtdivisie. Tavares zou zaterdag tegen Sergej Maslobojev vechten, maar dat gaat niet door. De reden daarachter is te zoeken in de hoek van de verboden middelen, al willen zijn kamp én Glory niet inhoudelijk reageren op de reden achter het afhaken van Tavares. Wel is zeker dat de 30-jarige kickbokser ook op Collision 4 niet in actie komt. Ook is zijn manager Luc Smits gebroken met Tavares en de sport na, in Smits’ woorden, ‘een enorme teleurstelling’.

De 35-jarige Maslobojev, uit Litouwen, zag een titelkans door zijn neus geboord worden. ,,Hij is in een goede positie om snel weer een titelgevecht aan te gaan”, aldus Timmers. ,,Dat zit er dik in. We hebben nog gekeken naar een vervanger, maar in goed overleg met Sergej is de partij geschrapt. Een nieuwe kans voor hem is een persoonlijke prioriteit voor mij. Er moet ook een kampioen komen in die divisie.”

In het middengewicht vecht titelhouder Donovan Wisse uit Suriname zaterdag tegen Juri de Sousa. Met Serkan Ozcaglayan klopt er nog een vechter stevig op de deur. ,,Het zal niet lang duren voordat hij tegenover Wisse staat”, aldus Timmers. ,,Hoewel, het resultaat van deze zaterdag kan daarin ook weer een rol spelen. Dat is ook het mooie aan deze sport. Alles kan in één moment veranderen.”