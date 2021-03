De man die Rico wil onttronen krijgt vooral buiten de ring klap op klap: nu wacht de zaak-Sky

Boksbond WBA pakt kampioen Manny Pacquiao zijn wereldti­tel af

30 januari Manny Pacquiao heeft van boksbond WBA wegens inactiviteit zijn wereldtitel weltergewicht in moeten leveren. Met het ontnemen van de titel is Yordenis Ugas verheven tot kampioen. De WBA maakte het nieuws online bekend en bevestigde dat PacMan de ‘kampioen in reces’ is.