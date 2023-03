Column Remy Bonjasky | Zonder ritme zó goed: Jon Jones moet inspiratie zijn voor zwaargewichten Glory

met video Wereldti­tel­ge­vecht tussen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat uitgesteld door blessure ‘King of Kickboxing’

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat, dat vandaag aangekondigd zou worden, wordt uitgesteld door een blessure van de kampioen in het zwaargewicht bij Glory, Verhoeven. Daarmee wordt het hele evenement dat in maart zou plaatsvinden, iets opgeschoven. The King of Kickboxing is gisteren geblesseerd geraakt op de training.