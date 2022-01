Column Remy Bonjasky | Het lijkt bij Badr Hari wel alsof iemand een vloek heeft uitgesproken

Revanche tegen Wrzosek Badr Hari verrast met nieuw contract, voorlopig geen Glo­ry-events in Nederland vanwege geschil

Ondanks de magere resultaten van de laatste jaren heeft kickbokser Badr Hari (37) besloten zijn krabbel te zetten onder een meerjarige contractverlenging bij Glory. Op 19 maart keert hij terug in de ring in de Trixxo Arena in Hasselt, waar Arkadiusz Wrzosek (29) opnieuw zijn tegenstander is.

26 januari