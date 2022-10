Column Remy Bonjasky | Alistair Overeem moet ook een beetje ‘kampioentje pesten’ bij Rico Verhoeven

In zijn column blikt voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky terug op Collision 4, het zeer waarschijnlijke afscheid van Badr Hari en het ‘kampioentje pesten’ van Alistair Overeem. ,,Ik vraag me wel af hoe het gaat als Overeem tegen Rico Verhoeven moet vechten.”

De teksten van Badr Hari na afloop van zijn partij tegen Alistair Overeem: dat was een grote aankondiging, hoor. Hij hield weliswaar een kier open, maar toch. Hij heeft hectische jaren gehad, partijen verloren waarin hij het tegenstanders onwijs moeilijk maakte, hij is nog steeds een publiekslieveling. Volgens mij heeft hij heel veel moeite om te zeggen: ik ben er echt helemaal klaar mee. Anders houdt hij die deur niet op een kier.

Melvin Manhoef vertelde vorige week in In de Ring dat Hari weer ouderwets als een knokker zou gaan vechten, maar volgens mij koos hij tóch de tactiek die ik hem adviseerde. Iets behoudender, de winst belangrijker maken dan de knock-out of de agressieve, aanvallende stijl. Die opstoot van Alistair aan het einde van de tweede ronde was het kantelpunt. Je weet tegenwoordig ook dat als Badr goed geraakt wordt, het meestal wel voorbij is. Vroeger was dat heel anders en werd hij op zo’n moment juist heel link.

Als hij nog doorgaat, zou ik ook niet meer weten tegen wie je hem moet laten vechten. Hij is al van wereldkampioen Rico Verhoeven naar veel lager geklasseerde tegenstanders gegaan. In die eerste partij tegen Arek Wrzosek was hij van een ander niveau, maar ging hij toch neer. In het tweede gevecht zag je dat Wrzosek ook het gevoel had dat hij Hari wel kon hebben.

Wat ik niet snapte, is dat hij tegen Overeem zijn knie niet een keer explosief optrok. Alistair zat zo laag, volgens mij was hij zo te raken. Uiteindelijk won Overeem en was zijn tactiek dus prima. Hij hing en trok aan Badr, maakte hem moe en ontregelde hem. Ik vraag me wel af hoe dit gaat als Overeem tegen Verhoeven moet vechten. Volgens mij geef je de partij gratis weg als je op deze manier, zo laag, op Verhoeven afstapt. Daarbij heeft Rico een topconditie.

Overeem speelt het slim door Verhoeven gelijk zo uit te dagen, voor de wedstrijd al en daarna helemaal. Een beetje bekvechten in de ring, dat vond ik heerlijk. Alleen dat argument dat Verhoeven op zijn eigen evenement Hit It mag vechten, wat hij een blunder van Glory noemt, gaat niet op. Dat is contractueel vastgelegd en Glory geeft hem die ruimte. Maar goed, Alistair moet ook een beetje ‘kampioentje pesten’. Rico vindt dat niet leuk, dat weet ik gewoon. Alistair prikkelt hem wel. Dat heeft hij goed opgepikt in Amerika. Wat ik mooi zou vinden: als Overeem een kaartje voor Hit It koopt en daar een beetje gaat sarren.

Overeem won, Hari nam afscheid, Verhoeven kwam de ring in: al die elementen hebben ervoor gezorgd dat Glory er niet omheen kan dat het volgende titelgevecht van Verhoeven tegen Overeem is. Dat zal het kamp van Mike Passenier, Antonio Plazibat en Jamal Ben Saddik niet leuk vinden. Alleen deze wedstrijd moet gemaakt worden en wel zo snel mogelijk, want Alistair wordt – hij zal zelf zeggen van niet – elke dag ouder en zwakker. Vroeger was hij sneller, sterker en beter.

Ik adviseer Overeem dan wel een andere tactiek. Zo laag op Rico afstappen: daar geloof ik niet in. Wat ‘ie ook gaat doen, je moet het tegen Verhoeven conditioneel wel vijf rondes kunnen volhouden. Én je moet zijn slagen en trappen aankunnen. Anders red je het niet tegen hem.